‘Kürt faşisti’ sözü kriz çıkardı

7’li Masa’da krizler bitmek bilmezken bu kez HDP ile ittifak ortağı Türkiye İşçi Partisi arasında kriz patlak verdi. TİP’li Ahmet Şık’ın “Yeterince Türk faşist var, bir de Kürt faşistlerle uğraşamam” sözü kriz yarattı. Krizin ardından TİP yönetimi HDP’den özür diledi. TİP’li Ahmet Şık’ın cezaevindeki Selahattin Demirtaş’a yönelik sözleri, Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri arasında yaşanan kavgayı su üstüne çıkarttı.

Olay Şık ile bir vatandaş arasında gerçekleşen sohbet sırasında yaşandı. Seçmen “O kadar sert ve seküler bir dili var ki HDP’de” deyince Şık da, “Hala var. Bak Selahattin bizim canımızı okumuştur. Ve aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin. Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor” dedi. Şık’ın bu sözlerinin ardından iki parti arasında kriz yaşandı. TİP, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Şık’ın sözlerinin partinin görüşlerini yansıtmadığı kaydedildi. Twitter hesabından açıklama yapan Ahmet Şık da hem HDP’den hem TİP üyelerinden özür diledi.