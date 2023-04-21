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Seçim

Oy pusulası 1 metre: 2018’e göre 60 cm uzadı

14 Mayıs’ta sandığa atılacak oy pusulası ittifaklar nedeniyle 2018 seçimlerine göre 60 cm uzadı. Oy pusulasının uzunluğu bu seçimde 1 metre oldu.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
14 Mayıs oy pusulası.

14 Mayıs oy pusulası.

Seçmen, 14 Mayıs’ta mührünü boyu 1 metre olan pusulaya vuracak.

Seçime katılacak ittifaklar ve partilerle ilgili incelemesini tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulasındaki sıralamaya son şeklini verdi. 14 Mayıs’ta sandığa atılacak oy pusulası ittifaklar nedeniyle 2018 seçimlerine göre 60 cm uzadı. 2018 seçimlerinde 35-40 cm olan oy pusulasının uzunluğu bu seçim 1 metre oldu.

YURT DIŞI KARGODA

YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasının yurt dışına gönderimine başlanırken Türkiye’de kullanılacak pusuların basımına da dün başlandı. 2018 seçim pusulasında 11 siyasi parti yer alırken, bu seçim 24 siyasi parti yer alacak. Kesinleşen pusulanın 6’ncı sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı bulunuyor. Pusulanın 15'inci sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı yer aldı. Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan Ata İttifakı ise pusulanın 16'ncı sırasını paylaştı.

18.00’E KADAR KONUŞABİLECEKLER

Öte yandan cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propagandalara ilişkin iki ayrı YSK kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminde, pusuladaki sıralamaya göre adaylar Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, 7 Mayıs Pazar günü başlayacak radyo ve televizyonda konuşmalarını 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapacak. Konuşmaları, ad çekmeyle belirlenecek gün ve saatlerde yapacak adayların, 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı bulunacak. Siyasi partiler de radyo ve televizyonda konuşma ve görüntülü propagandalarını, 7 Mayıs Pazar gününden 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e

kadar yapacak.



#Seçim
#14 Mayıs
#oy pusulası
#Cumhur İttifakı
#Millet İttifakı
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