Seçim 2019 |Ordu Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Ordu ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Ordu seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Ordu ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Ordu ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Ordu yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Ordu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Akkuş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Aybastı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Fatsa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Gölköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Korgan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Kumru Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Mesudiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Perşembe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Ulubey Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Ünye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Ordu Gülyalı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Gürgentepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Çamaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Çatalpınar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Çaybaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu İkizce Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Kabadüz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Kabataş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Altınordu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ORDU

Ordu, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık otuzuncu şehri. 2018 itibarıyla 771.932 nüfusa sahiptir. Karadeniz Bölgesinde, Doğu Karadeniz'de yer alan ilin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri, batısında Samsun, doğusunda Giresun ili vardır. Büyükşehir statüsünde olan Ordu ili, 19 ilçeden oluşmaktadır. Yüz ölçümü bakımından en büyük 57. ildir.

Osmanlı döneminde, 1920 yılında, bağlı olduğu Trabzon Vilayeti'nden ayrılmış, 4 Nisan 1920 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur. 2016 yılında TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 741 mahalle bulunmaktadır. İl merkezinden doğuya gidildikçe Gülyalı, batıya sahil kara yolundan gidildikçe Perşembe, otobandan gidildikçe Fatsa ilçelerine ulaşılır.