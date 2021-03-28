Şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek, kalktı mı?

Şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Hafta içi ve Hafta sonu şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek, kalktı mı?

Yapılan Kabine Toplantısı sonrası iller risk haritası ile gruplara ayrılmıştı. Bu Türkiye risk haritası sonrası düşük, orta ve yüksek riskli iller olarak gruplandırıldı. Bu harita ile birlikte şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Ülkemizde yaşanan salgınla birlikte vaka sayısını kontrol altına alabilmek için kısıtlamalar bellirli illerde yüksek derecede bazı illerde ise düşük seviyede devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bazı illerde devam ederken, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, kalktı mı, il dışına çıkma yasak mı, hangi illerde yasak var gibi sorulara yanıt aranıyor. Şehirler arası seyahat yasağı tamamen kaldırlmadı ve ne zaman biteceği hakkında açıklama yapılmamışken, bazı zorunlu hallerde seyahat izin belgesi ile şehirler arası seyahat edilebiliyor.

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ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Şehirler arası seyahat yasağı son günlerde milyonların merak ettiği konuların başında geliyor. Son olarak Mart ayında atılan normalleşme adımlarıyla yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları devam ederken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar şöyle;

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

ÖZEL ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

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Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

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Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ İLLERDE VAR?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."

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İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

EN SON TÜRKİYE RİSK HARİTASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini açıkladığı Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Yayınlanan en güncel Türkiye risk haritası:

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Türkiye risk haritası

Düşük Riskli iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

Orta Riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın,

Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok Yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.