Hakim Serkan Tüzün önce eşini öldürdü sonra intihar etti

Olay, Adalet Bakanlığı’na ait Yenimahalle’deki Turkuaz konutlarında meydana geldi. Hakim Serkan Tüzün, evinde geçirdiği bunalım sonucu önce üç çocuğunun annesi olan eşi İlksen Tüzün’ü silahla vurarak öldürdü ardından da aynı silahla intihar etti. İlksen Tüzün ve Serkan Tüzün’ün cenazeleri Adi Tıp morguna kaldırıldı.

Serkan Tüzün kimdir?

Serkan Tüzün, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak çalışıyordu. Üç çocuğu bulunan Serkan Tüzün, eski Alperen Ocakları genel başkanıydı. Daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hâkim olarak görev yapan Serkan Tüzün, yakın tarihte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na daire başkanı olarak atanmıştı.

İlksen Tüzün de Serkan Tüzün gibi hukukçu olduğu öğrenildi. İlksen Tüzün'ün hakimlik sınavlarına hazırlandığı öne sürüldü. BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu döneminde Alperen Ocakları Genel Başkanı olan Tüzün, daha sonra bu göreve gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından 2014 yılında görevinden almıştı.

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Alperen Ocakları’dan Serkan Tüzün açıklaması

Elim saldırıda Serkan Tüzün’ün eşi İlksen Tüzün hayatını kaybetti. Alperen Ocakları, eski Alperen Ocakları Genel Başkanı olan Serkan Tüzün hakkında açıklama yaptı. Alperen Ocakları, eski Alperen Ocakları Genel Başkanı olan Serkan Tüzün hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.10.2022 tarihinde meydana gelen elim hadise milletimizi olduğu gibi, camiamızı da derinden üzmüştür. Bir ailenin yok olduğu üç evladın hem annesiz hem babasız kaldığı vicdanları kahreden hadisede hayatını kaybedenlere rahmet dilemek evlatların ve ailelerin acısını paylaşmak yerine Alperen Ocakları’nın kurumsal kimliğine saldırmayı tercih edenleri milletin vicdanına havale ediyoruz. Yaşanan olayı “Cennet annelerin ayakları altındadır, Kadınlar size Allah’ın emanetidir.” Hadis-i şeriflerini kendilerine şiar edinen Alperenlerin kabullenmesi mümkün değildir.

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Doğru kimden gelirse gelsin “doğru”, yanlış kimden gelirse gelsin “yanlış” demeyi Muhsin Başkan’dan öğrenmiş Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz. Geçmiş dönem Alperen Ocakları Genel Başkanlığı yapmış ve 2014 yılında Alperen Ocakları Genel Başkanlığı görevinden alınmış, Serkan TÜZÜN ve eşinin hayatını kaybettiği olayla ilgili “KASITLI” olarak Vakfımızın kurumsal kimliğine saldırı girişimlerini de fazlasıyla manidar bulmaktayız.

Hayatını kaybeden Serkan TÜZÜN’ün görevden alındıktan sonra; sosyal, siyasi ve mesleki hayatında Vakfımızın ve camiamızın herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Yaşanan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve en önemlisi de geride kalan evlatlarına başsağlığı dileriz.”

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