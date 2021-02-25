Seyahat izin belgesi nereden alınır? 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır?

65 yaş üstü seyahat izni alma işlemi, son aylarda özellikle Corona virüsü nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için kolaylık sağlar. 65 yaş üstü seyahat izni işlemleri muhtar, jandarma ve polis aracılığıyla yapılır. Herhangi bir T.C vatandaşı yasal sınırlar çerçevesine gerekli mercilere başvuru yaparak seyahat izin belgesi için başvuru beyanı alabilir. 65 yaş üstü ve20 yaş altı olan tüm vatandaşlar e –Devlet kapısından faydalanarak seyahat izni alabilir. Gerekli şartları taşımayan ve yasal olarak izin verilmesi mümkün olmayan kişilere seyahat etmeme kararını veren mercii valiliktir. İçişleri Bakanlığı genelgesi bünyesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler özel araç ve otobüs taşımacılığı kullanarak seyahat izin başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

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E devlet Üzerinden Seyahat İzin Belgesi Almak İçin Hangi Şartlar Gerekir?

E –Devlet üzerinden seyahat izin belgesi almak için gerekli görülen şartlar şunlardır:

· İkamet edilen ilçenin bağlı olduğu kaymakamlık ve valilikten seyahat izin belgesi alabilirsiniz.

· E-devlet kapsısı yoluyla yol izin belgesi talep edebilirsiniz.

· Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden seyahat izin belgesi alabilirsiniz.

· E-devlet paneli üzerinden açılan sayfada başvuru türü olarak seyahat izin yazarak arama yapabilirsiniz. Belge türü olarak 65 yaş üstü turizm amaçlı, 65 yaş üstü seyahat izni için özel seyahat izni dosya türünü seçerek devam düğmesine tıklayın. Alt başvuru seçeneği olarak bağlı olduğunuz İl valilik seçimini yaptıktan sonra başvuru kayıt formunu oluşturun.

· Sayfanın alt kısmında yer alan uygulama bilgilerini girerek, devam butonunu tıklayın ve açılan sayfada onaylanan iletişim bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde yazın. Cep telefonu ve e- posta adresini yazdıktan sonra başvuru yapılacak birimi seçerek il valiliği ya da kaymakamlık seçeneğini yapın. Konu kısmına seyahat nedenini yazarak 65 yaş üstü seyahat izin başvurusunu yapabilir, kolayca seyahat izin belgesini alabilirsiniz.

Seyahat izin belgesi örnek:

Seyahat izin belgesi örneği

Seyahat İzin Belgesinde Yer Alan Bilgiler Hangileridir?

Seyahat izin belgesinde yer alan bilgiler şunlardır:

· İkametgâh adresi

· Seyahat izin belgesinde kişinin adı soyadı beyanı

· Cep telefonu numarası bilgisi

· Kayıtlı olduğunuz adres

· Gideceğiniz şehrin tam adresi

· Gidilecek adreste yaşayan hane halkından en az bir kişinin T.C kimlik numarası adı soyadı, cep telefonu

· Hangi seyahat aracı vasıtasının kullanılacağı. Örneğin; uçak, deniz aracı, otobüs ve kendi vasıta aracı bilgisi

· Seyahat edilecek araç hangisiyse araç plakası, değilse seyahat firma adı

· Seyahat sırasında beraber yolculuk yapan kişilerin T.C kimlik numarası ve isimleri yer alır.

Özel Araçla Seyahat İzin Belgesi Alınır mı?

Özel araçla seyahat izin belgesi alma işlemi için 65yaş üstü, 20 yaş üstü, 18 yaş altı tüm vatandaşlar yol izni alması gerekir. Yolda çevirmeye girdiğinizde seyahat izin belgesini vererek gideceğiniz yere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

65 Yaş Üstü Seyahat İzin Belgesi Almak İçin Nereye Başvurulur?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi almak için son zamanlarda artan salgın sebebiyle HES kodunun ve seyahat izin belgesinin alınmasını zorunlu hale getirmektedir. Zorunlu nedenlerle şehirlerarası seyahat eden kişilerle, özel araçla seyahat eden kişiler il ve kaymakamlara başvuru yapabilecektir. İnternet üzerinden e-Devlet üzerinden yapılan başvurular seyahat izin belgeleri yasal olarak güvenlik kollarının denetiminde ve gözetiminde analiz edilerek yol geçişi sağlanmaktadır. Şehirlerarası yolculuk izni HES kodunun alınması ve 65 yaş üstü seyahat izni ile kişilerin özel araç, toplu taşıma ve seyahat kullanma yol izin belgesi ile kolay ve güvenli bir şekilde taşıma işlemi gerçekleştirilmektedir.