0 (sıfır) faiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz krediye kimler başvurabilir?

Vatandaşın SGK'lıya 0 (sıfır) faiz konut kredi başvurusu ile ilgili sevindiren açıklama hükümet tarafından geldi. Hükümetin SGK'lıya 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteği sağlanacak açıklamasından sonra vatandaş Sıfır (0) faiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz krediye kimler başvurabilir? sorularına yoğunlaştı. İşte, faizsiz kredi başvurusu ile ilgili bütün detaylar...

0 (sıfır) faiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Öncelikle SGK'lı olan hak sahipleri. Öncelikle malulün kendisine kullandırılıyor. Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde dul eşine, eşi hayatta değilse ya da evlendiyse çocuklardan birisine kullandırılıyor.

Yetim aylığı almakta olması kaydıyla talepte bulunan çocuklarına müştereken, bunlar olmadığında öncelikle anaya veya babaya bir konut ile sınırlı olmak üzere veriliyor.

Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle aylık bağlananlar, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimleri faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.

Faizsiz krediye kimler başvurabilir?

SGK'lı çalıştığını aylığıyla birlikte direkt olarak ilgili birime giderek ya dilekçeyle başvurarak buna hak sahibi olmak isteyecek. Veya e-Devlet üzerinden başvurusunu yapacak.

Diğer taraftan bu uygulama 240 bin liranın üzerindeki alımlar için geçerli olacak.