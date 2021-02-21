Şifremi Unuttum: Instagram Hesabımı Nasıl Kapatabilirim?

Bu da yeni bir hesap açarak ya da İnstagram Yardım Merkezi yolu ile yapılmaktadır. Açılan yeni hesaptan şifresini unutmuş olduğunuz hesabınızı eski hesabınız olduğunu belirterek şikâyet ederek hesap kapatma sağlanabilmektedir. Ya da İnstagram Yardım Merkezi yolu ile taklit hesabı şikâyet et başlığı altında şikâyet oluşturup hesap kapatma sağlanabilmektedir. Fakat bu hemen sonuç alacağınız bir çözüm değildir. İnstagram gerekli değerlendirmeler yaptıktan sonra hesabınızın kapanıp kapanmamasına karar vermektedir. Şahsın kendisi üzerinden yapılmış şikayetler çoğunlukla kabul edilmektedir. Yalnızca biraz zaman almaktadır. Yeni açılan hesabın belli bir süre kullanımından sonra yapılan şikayetler, şifresi unutulan hesabın kapanmasında daha çabuk sonuç vermektedir.



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İnstagram yardım merkezine aşağıda verilen link ile ulaşılabilmektedir.

https://help.instagram.com/con...

İnstagram Şifremi Unuttum ve E-Postamı Biliyorum Ne Yapabilirim?

İnstagram şifresi ve e-posta adresini unutmak hesabı kurtarmayı zorlaştıran bir durumdur. Fakat birkaç yöntem ile instagram hesabına kavuşmak mümkündür.

İlk olarak, cep telefonunuzdan ya da web sitesi üzerinden instagram giriş sekmesinden “Giriş yaparken sorun mu yaşıyorsun?” yazısına tıklanmaktadır. Karşınıza çıkan sayfa sizi e-posta adresinize yönlendirecek ve böylece e-posta adresinizi hatırlayabilme ve hesabınızı kurtarabilme imkânı sunmaktadır.

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İkinci olarak uygulanabilecek yöntem, Facebook hesabınız ile erişim sağlamaktır. Bunun için daha önceden İnstagram hesabınızı Facebook adresiniz ile bağlamış olmanız gerekmektedir. Facebook’a bağlı olan İnstagram hesabına erişebilmek için; Facebook menü kısmına girip bağlı olan hesaplardan İnstagram’a tıklayarak hesaba erişim sağlanabilmektedir.

İnstagram Hesabımı Kalıcı Olarak Nasıl Silebilirim?

İnstagram hesabını kalıcı silmek için internet sitesi üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. Mobil uygulama üzerinden hesap silme işlemi yapılamamaktadır.

İnternet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapılmalıdır. Giriş yaptıktan sonra ayarlar menüsünden “Hesabını Sil” sayfasına gidilmektedir. “Hesabını Neden Siliyorsun?” sorusu karşınıza çıkacaktır. Buna altta yazan sebeplerden birini seçmeniz yeterlidir. Seçilen sebepten sonra hesabını kalıcı olarak sil seçeneği çıkacaktır. Tekrar şifre girerek çıkan seçeneğe tıklayarak hesap kalıcı bir şekilde kapanmaktadır.

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Kapattığınız hesabınızı 1 hafta içerisinde tekrar aktifleştirme imkânınız vardır. 1 haftayı geçen hesaplara bir daha giriş yapılmamaktadır. İnstagram hesabını kalıcı silmek için link mevcuttur. Aşağıda verilmiştir.

https://www.instagram.com/acco...

İnstagram Hesabımı Geçici Olarak Nasıl Kapatabilirim?

İnstagram hesabını geçici olarak kapatmak hesap silme ile benzer adımlardan oluşmaktadır. Geçici olarak kapanan hesapta fotoğraflar, yorumlar ve beğeniler kaybolmamaktadır. Hesap tekrar aktifleşinceye kadar korunmaktadır.

Geçici olarak instagram hesabı kapatmak için izlenmesi yollar şu şekildedir:

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• Mobil tarayıcı ya da bilgisayardan giriş yapın.

• Profil düzenle seçeneğine girilir. En aşağı sağda bulunan hesabımı geçici olarak kapata tıklayın.

• Açılan sayfada neden dondurmak istediğinize dair bir sebep seçin.

• Tekrar şifrenizi girerek hesabımı dondurmak istiyorum yerine tıklayın.

Bu yollar izlenerek hesap geçici olarak kapanmış olacaktır. Hesabı tekrar aktifleştirmek isteyenler kullanıcı adı ve şifre ile kaldıkları yerden uygulamayı kullanmaya devam edebilmektedirler.

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Aşağıda verilen link ile kolay bir şekilde geçici olarak hesap kapatma işlemi yapılmaktadır.

https://www.instagram.com/acco...

Şifresi Unutulan İnstagram Hesabına Giriş Yapmak

Şifresi unutulan instagram hesabına giriş yapmak çok basittir. Mobil uygulama ya da bilgisayar ile instagrama girilerek, “giriş yapmak için yardım al” kısmına tıklayarak yeni şifre oluşturulmaktadır. E-posta adresine gönderilen şifre yenileme linki ile mevcut instagram hesabının şifresi yenilenmiş olmaktadır.



