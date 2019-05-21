Sınırlı sayıda oda!

Alkolsüz her şey dahil

Muhafazakar İslami Tatil’in Modern, Lüks ve En Yeni Adresi Lussoro Bodrum Hotel Hummalı bir çalışma ile 1 Haziran 2019 tarihinde misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlıkla bekliyor ve sizlere, hem özgürlüğünüzden hem de örf adetlerimizden ödün vermeden muhteşem bir yaz tatili yaşamanız adına hepimiz konforunuz için çalışıyoruz. Özel butik bir hizmet anlayışı ile hizmet veren otelimiz mavi ile beyazın her noktada ahenkle bir araya geldiği Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum’da Gümüşlük - Koyunbaba koyu mevkiinde denize sıfır konumda bulunuyor. 10 dönüm arazi içerisinde yeşillikler ile çevrili otelimiz Milas Bodrum havalimanına 61 km, Bodrum şehir merkezine ise 27 km mesafede’dir. 79 Oda 150 yatak kapasitesine sahip Lussoro Bodrum’da lüks ve konfor içinde alternatif – islami otel anlayışına modern bir yaklaşım getirdiğimiz butik hizmetimiz sayesinde huzur içinde unutulmaz anılar ile dolu muhafazakar bir tatil yaşayacaksınız.