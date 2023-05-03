Şırnak seçim sonuçları
2023 seçimleri Şırnak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
AK PARTİ ŞIRNAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ARSLAN TATAR
2. HATİCE ATAN
3. BEDİRHAN ŞIK
4. ABDULKERİM GÜNDÜZ
MHP ŞIRNAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. HALİL TATAR
2. FİKRET KAYA
3. İDRİS BARKIN
4. BAHATTİN SEVEN
CHP ŞIRNAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. NİZAR ÖKTEN
2. BOTAN CİZRELİ
3. ABDULLAH KAYA
4. AYŞE BİLİN
İYİ PARTİ ŞIRNAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ADİL ÖZÇINAR
2. NURETTİN İLÇİ
3. OSMAN FERFOOĞL
4. DOĞUKAN YAYCI
YEŞİL SOL PARTİ ŞIRNAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. NEVROZ UYSAL ASLAN
2. MEHMET ZEKİ İRMEZ
3. AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI
4. BEDİRHAN OSAL
2018 Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Şırnak cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 72,1’ini alırken, Şırnak Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 21,2’sini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 4,9’unu, Meral Akşener ise oyların yüzde 1,4’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,4’ünü aldı.
2018 Şırnak milletvekili genel seçim sonuçları
Şırnak Cumhur İttifakı oy oranı % 22.2 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Şırnak oy oranı yüzde 5,2’sini aldı. HDP Şırnak’ta 3 milletvekili çıkardı.
27. dönem Şırnak milletvekilleri
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Şırnak milletvekilleri şunlardır:
- Hasan Özgüneş (HDP)
- Nuran İmir (HDP)
- Hüseyin Kaçmaz (HDP)
- Rizgin Birlik (AK Parti)
2018 Şırnak'ta hangi parti ne kadar oy aldı?
Şırnak 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- HDP % 70,2
- AK Parti % 18,2
- MHP % 4
- CHP % 2,7
- Hüda Par % 2,1
2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Şırnak yerel seçim sonuçları
AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı Mehmet Yarka oyların % 61,72’sini alırken, HDP adayı Hişar Osal ise oyların % 35,04’ünü aldı.