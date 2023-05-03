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Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içinde 60 milyon 843, yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 98 seçmen olduğunu duyurdu. Şırnak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Şırnak ilinin 3 milletvekilini HDP, 1 milletvekili ise AK Parti kazandı. Bu seçime katılım %86,88 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Şırnak 2018 seçim sonucu ne? Şırnak önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Şırnak AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.