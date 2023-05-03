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Şırnak cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Şırnak seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde oy kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Şırnak’ta 324.061 seçmen 1.024 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Şırnak 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Şırnak’ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Şırnak milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Şırnak seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

17:05 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şırnak seçim sonuçları

Şırnak seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içinde 60 milyon 843, yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 98 seçmen olduğunu duyurdu. Şırnak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Şırnak ilinin 3 milletvekilini HDP, 1 milletvekili ise AK Parti kazandı. Bu seçime katılım %86,88 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Şırnak 2018 seçim sonucu ne? Şırnak önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Şırnak AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

AK PARTİ ŞIRNAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ARSLAN TATAR

2. HATİCE ATAN

3. BEDİRHAN ŞIK

4. ABDULKERİM GÜNDÜZ

MHP ŞIRNAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. HALİL TATAR

2. FİKRET KAYA

3. İDRİS BARKIN

4. BAHATTİN SEVEN

CHP ŞIRNAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. NİZAR ÖKTEN

2. BOTAN CİZRELİ

3. ABDULLAH KAYA

4. AYŞE BİLİN

İYİ PARTİ ŞIRNAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ADİL ÖZÇINAR

2. NURETTİN İLÇİ

3. OSMAN FERFOOĞL

4. DOĞUKAN YAYCI

YEŞİL SOL PARTİ ŞIRNAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. NEVROZ UYSAL ASLAN

2. MEHMET ZEKİ İRMEZ

3. AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI

4. BEDİRHAN OSAL

2023 seçimleri Şırnak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Şırnak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Şırnak milletvekilleri burada yer alacaktır.

Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

2018 Şırnak cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 72,1’ini alırken, Şırnak Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 21,2’sini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 4,9’unu, Meral Akşener ise oyların yüzde 1,4’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,4’ünü aldı.

Şırnak milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Şırnak Cumhur İttifakı oy oranı % 22.2 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Şırnak oy oranı yüzde 5,2’sini aldı. HDP Şırnak’ta 3 milletvekili çıkardı.

Şırnak milletvekilleri

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Şırnak milletvekilleri şunlardır:

  1. Hasan Özgüneş (HDP)
  2. Nuran İmir (HDP)
  3. Hüseyin Kaçmaz (HDP)
  4. Rizgin Birlik (AK Parti)

Şırnak’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Şırnak’da hangi parti kazandı?

Şırnak 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. HDP % 70,2
  2. AK Parti % 18,2
  3. MHP % 4
  4. CHP % 2,7
  5. Hüda Par % 2,1

Şırnak yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı Mehmet Yarka oyların % 61,72’sini alırken, HDP adayı Hişar Osal ise oyların % 35,04’ünü aldı.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. 1 Mayıs itibariyle yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Kahramanmaraş seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlandı. Kahramanmaraş Meclis'e 8 milletvekili göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Kahramanmaraş'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kahramanmaraş milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kahramanmaraş seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Bartın seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Bartın seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Bartın seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. YSK verilerine göre Bartın 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2023 seçimleri için Bartın’da 156.011 seçmen 575 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Bartın 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Bartın'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bartın milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bartın seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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