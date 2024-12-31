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Sivas Ulaş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sivas Ulaş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

08:2731/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Deprem
Deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi bir hasar tespit edilmedi. İşte 31 Aralık AFAD tarafından açıklanan son depremler...

AFAD verilerine göre Sivas'ta saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.41 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi.

Sivas Valisi depremin ardından açıklama yaptı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremin ardından sosyal medya hesabından AFAD ve diğer ilgili kurumlarca saha çalışmasının başlatıldığını duyurdu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında herhangi bir hasar tespit edilmediği öğrenildi. Ayrıca, yetkililere şu ana kadar vatandaşlardan herhangi bir ihbarın gelmediği de belirtildi.

Son Depremler Listesi (AFAD) 31 Aralık 2024



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