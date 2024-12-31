Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremin ardından sosyal medya hesabından AFAD ve diğer ilgili kurumlarca saha çalışmasının başlatıldığını duyurdu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında herhangi bir hasar tespit edilmediği öğrenildi. Ayrıca, yetkililere şu ana kadar vatandaşlardan herhangi bir ihbarın gelmediği de belirtildi.