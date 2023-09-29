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Ankara Mamak’ta binada doğal gaz patlaması: 1 kişi öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi. Patlama neden oldu? Yaralı var mı? İşte patlamaya ilişkin son dakika açıklamalar...

08:23 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak

Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN DOĞALGAZ PATLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği: Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir.






#ankara
#mamak
#doğalgaz patlaması
#ankara haberleri
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