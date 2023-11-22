Kış lastiği
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması öne çekildi.
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ TARİHİ DEĞİŞTİ
İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini bildirdi.
KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?
Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Vali Davut Gül, İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiklerini belirterek toplantıda kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini aktardı:
"Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akıyla atlatacağız."