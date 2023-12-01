Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler lastikçilere akın etti. Zorunlu kış lastiği uygulaması olan 1 Aralık'tan önce lastikçiye geldiklerini söyleyen İrfan Uzar, "İlla karı yerde göreceğiz. Kar yağınca da gelip böyle lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyoruz. Hem ustaları sıkboğaz ediyoruz hem de kendimizi bu eziyete mahkum ediyoruz" dedi.