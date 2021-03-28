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Son dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis vefat etti!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis Hakk'ın rahmetine kavuştu. Haberi ilk duyuran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun dayısı Selami Reis vefat etti!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis (sağda) vefat etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis ebediyete irtihal etti. Rahmetlinin vefat haberini ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Twitter hesabından duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı, Bafra ilçesi işadamlarından Ender ve Osman Reis 'in babaları Selami Reis'in cenaze namazının pazartesi günü saat 12:00 de Bafra Darboğaz köyünde kılınıp aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde de annesini kaybetmişti.

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