2022-2023 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları: Hangi takım kiminle eşleşti? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor evinde Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. eşitlik sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Türk takımlarının yer almadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki eşleşmeler belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri nasıl oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C, D, E, F, D ve H grubunda takımları hangileri?

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