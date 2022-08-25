Özgün 2022-2023 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları Hangi takım kiminle eşleşti?
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2022-2023 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları: Hangi takım kiminle eşleşti?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor evinde Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. eşitlik sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Türk takımlarının yer almadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki eşleşmeler belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri nasıl oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C, D, E, F, D ve H grubunda takımları hangileri?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Şampiyonlar Ligi kura sonuçları: UEFA Şampiyonlar ligi grup maçları ne zaman başlayacak?
Şampiyonlar ligi grup eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri için nefesler tutunulmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuranın ardından belli oldu. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 32 takım mücadele edecek. İşte grup kura çekimindeki torbalar ve takımlar...

Şampiyonlar ligi grup eşleşmeleri
Şampiyonlar ligi grup eşleşmeleri

2022/23 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları:

A GRUBU

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

B GRUBU

Porto

Atletico Madrid

Leverkusen

Club Brugge

C GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

Inter

Viktoria Plzen

D GRUBU

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting

Marsilya

E GRUBU

Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

F GRUBU

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G GRUBU

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Kopenhag

H GRUBU

Paris Saint Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?

Şampiyonlar ligi grup maçları ne zaman başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali ne zaman nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Almanya’da enerji tasarrufu sağlayacak önlemler onaylandı

Almanya federal hükümeti, kış mevsimine girilmeden önce kamu binalarında ısıtmanın ve aydınlatmanın kısıtlanmasını içeren enerji tasarrufu önlemini onayladı. Böylece gaz kullanımının yaklaşık yüzde 2 oranında azaltılması hedefleniyor.

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Alman hükümeti, Rusya’dan gelen gaz arzının azalması nedeniyle ve Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alınan enerji tasarrufu önlemlerini onayladı.

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Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Ortalık bir anda karıştı

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