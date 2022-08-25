2022-2023 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları: Hangi takım kiminle eşleşti?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri için nefesler tutunulmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuranın ardından belli oldu. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 32 takım mücadele edecek. İşte grup kura çekimindeki torbalar ve takımlar...
2022/23 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları:
A GRUBU
Ajax
Liverpool
Napoli
Rangers
B GRUBU
Porto
Atletico Madrid
Leverkusen
Club Brugge
C GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Inter
Viktoria Plzen
D GRUBU
Eintracht Frankfurt
Tottenham
Sporting
Marsilya
E GRUBU
Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb
F GRUBU
Real Madrid
RB Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic
G GRUBU
Manchester City
Sevilla
Borussia Dortmund
Kopenhag
H GRUBU
Paris Saint Germain
Juventus
Benfica
Maccabi Haifa
Şampiyonlar ligi grup maçları ne zaman başlayacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali ne zaman nerede oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.