Süper Lig derbi heyecanı: Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, muhtemel 11’leri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elendi. Avrupa yolculuğunda Avrupa Ligi gruplarında mücadele ederken bir yandan da Süper Lig maçları da yakından takip ediliyor. Trabzonspor - Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken, futbbolseverler Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? TS-GS derbisi saat kaçta hangi kanalda? soruları da yine cevabı merek edilenler arasında

Trabzonspor - Galatasaray ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda?

Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi kim?

Trabzonspor - Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecke. Ali Palabıyık, FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

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Süper Lig puan durumu

Süper Lig 3. hafta maç sonuçlarına göre oluşan puan durumuna göre lider Fenerbahçe’nin 7 puanı var. Başakşehir, Beşiktaş, Gaziantep’in 7, Galatasaray ve Trabzonspor’un da 6 puanı var.

Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Marc Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz, A. Ömür, Bardhi, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Kerem, Yunus, Olivieira, Torreira, Mertens, Seferovic