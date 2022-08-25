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Süper Lig derbi heyecanı: Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, muhtemel 11’leri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında Kopenhag ile 0-0 kalan kalan Trabzonspor Avrupa Ligi'nde gruplarda şansını deneyecek. Avrupa Şampiyonlar Lig yolculuğu sona eren geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig’de dev derbiye hazılanıyor. Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk edecek. Peki Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı? TS-GS derbisi muhtemel 11 ler
Trabzonspor-Galatarasaray derbi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elendi. Avrupa yolculuğunda Avrupa Ligi gruplarında mücadele ederken bir yandan da Süper Lig maçları da yakından takip ediliyor. Trabzonspor - Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken, futbbolseverler Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? TS-GS derbisi saat kaçta hangi kanalda? soruları da yine cevabı merek edilenler arasında

Trabzonspor - Galatasaray ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda?

Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi kim?

Trabzonspor - Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecke. Ali Palabıyık, FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 3. hafta maç sonuçlarına göre oluşan puan durumuna göre lider Fenerbahçe’nin 7 puanı var. Başakşehir, Beşiktaş, Gaziantep’in 7, Galatasaray ve Trabzonspor’un da 6 puanı var.

Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Marc Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz, A. Ömür, Bardhi, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Kerem, Yunus, Olivieira, Torreira, Mertens, Seferovic

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