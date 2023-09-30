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Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 30 Eylül 2023

Türkiye'de ve çevresinde meydana gelen depremler, AFAD'ın web sitesinden takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak deprem verileri paylaşılıyor. Van'da 30 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki deprem, en küçük deprem olarak kayıtlara geçti. Bu deprem, Van'ın Edremit ilçesinde meydana geldi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. 30 Eylül Cumartesi günü son depremler, en son yaşanan depremler, depremlerin yeri ve şiddeti, AFAD ve Kandilli son depremler listesi haberimizde.

10:48 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Son depremler

Son depremler

Ülkemizde son günlerde adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor. Bu noktada ise "30 Eylül 2023 son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi...

EN SON NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Son dakika depremleri, son depremler araştırılıyor. Günbegün Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri merak ediliyor. Ülkemizde son zamanlarda 4 ve üzeri depremler sıklıkla yaşanmaya başlandı. Bu durum vatandaşlarda endişeye neden oluyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta her gün 3.0 ve üzeri depremler yaşanmaya devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar nerede, ne zaman kaç şiddetinde deprem oldu araştırıyor.

AFAD 30 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ

30 Eylül 2023 tarihinde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son depremlerin listesi ise şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

30 Eylül 2023 tarihinde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından paylaşılan depremlerin ayrıntılı listesi şöyle;

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

3.2 büyüklüğndeki Kahramanmaraş Göksun merkezli deprem 30 Eylül 2023 günü saat 04.24'de meydana geldi. AFAD son depremler listesine göre sarsıntı yerin 2.3 km altında kaydedildi.



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