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Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 12 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sürekli güncelliyor. Küçük - Büyük demeden her depremi yayımlayan son depremler listesi zaman zaman yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar tarafından deprem mi oldu sorusu araştırılıyor. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 12 Aralık 2023 bugüne ait son dakika son depremler listesi

10:43 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Son depremler
Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Öte yandan Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yaşanan depremler, bölge sakinlerinin uykularını kaçırıyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bugün son depremler listesi 12 Aralık 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ARALIK 2023

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.



#deprem
#son depremler
#kandilli
#afad
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