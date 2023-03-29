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Aile Destek Paketi mart ayı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan ailelere yapılan aile destek programı ödemeleri devam ediyor. Destekten yararlanan vatandaşlar, tarih araştırması yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayına ilişkin sosyal yardımların hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Peki aile destek programı kapsamındaki ödemeler ne kadar? Şartlı eğitim, sağlık yardımları ile çoklu doğum yardımları yattı mı? İşte Aile Destek Paketi ödemesi sorgulama ekranı.

13:23 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Aile Destek Paketi

Aile Destek Paketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında, mart ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Aile destek paketi şartlı sağlık yardımı ödemeleri

Aile Destek Paketi Şartlı Sağlık Yardımı kimlere veriliyor?

Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirten Yanık, "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz" sözlerini kullandı.

Sosyal yardımlar çoklu doğum parası

Çoklu doğum yardımı ödemesi yattı mı?

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini bildiren Yanık, "Bu kapsamda, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra üç nakdi sosyal destek programımız ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yaptık" bilgisini verdi.

Aile destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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