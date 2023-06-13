Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonun en golcü oyuncuları hangileri?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, aynı zamanda ligin en verimli oyuncusu olma başarısını gösterdi.

SPOR TOTO SÜPER LİG 2022-2023 SEZONUN EN GOLCÜ OYUNCULARI HANGİLERİ?

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 10 ve üzeri gol atan futbolcuların performansları şöyle:

SÜPER LİG'İN EN VERİMLİ GOLCÜSÜ ENNER VALENCİA

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, aynı zamanda ligin en verimli oyuncusu olma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan ve Süper Lig'de kariyerinin en skorer sezonunu geride bırakan 33 yaşındaki Enner Valencia, Süper Lig'de 10 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en sık skor değiştiren isim olarak öne çıktı.

Ligde forma giydiği 31 karşılaşmada 2 bin 253 dakika sahada kalan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez topu filelerle buluşturdu. Valencia, 77,6 dakikada bir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Enner Valencia, Süper Lig'de attığı 29 golün 12'sini penaltı atışlarından kaydetti.

MAURO ICARDİ İKİNCİ SIRADA

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, golcü futbolcular arasında Enner Valencia'dan sonra skora en sık etki eden isim oldu.

Arjantinli futbolcu, ligde forma giydiği 24 müsabakada bin 890 dakika sahada kaldı ve 22 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Icardi, 85,9 dakikada bir meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile Fenerbahçe'den Michy Batshuayi, 101,6 dakika bir gol atarak, bu alanda Valencia ve Icardi'yi takip etti.

JOAO FİGUEİREDO 257 DAKİKADA BİR GOL ATTI

Süper Lig'de golcü futbolcular arasında skoru en geç değiştiren isim Joao Figueiredo oldu.

Bu sezon Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir formalarını giyen Brezilyalı futbolcu, 34 karşılaşmada 2 bin 577 dakika forma giydi ve 10 gol attı. Joao Figueiredo, 257,7 dakikada bir topu filelerle buluşturdu.







