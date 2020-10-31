PTT 1.LİG

1. Lig ekibinde korona şoku: 22 kişi pozitif çıktı

TFF, 1. Lig takımlarından Menemenspor'da 11'i futbolcu olmak üzere toplam 22 kişi koronavirüse yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Takımda testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlandı.

Takımda testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlandı.

Fotoğraf: IHA

Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 22'ye çıktı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, perşembe günü yapılan ve dün açıklanan Kovid-19 testlerindeki pozitif vaka sayısının 7'si futbolcu olmak üzere 13 olduğu hatırlatıldı.

Dün rahatsızlanan kişilerin olması üzerine tekrar test yapıldığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Tekrardan yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde 4 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp doktoru, 1 kulüp yöneticisi, 1 ulaşım sorumlusu olmak üzere kulüp genelindeki vaka sayısı 22'ye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

Ege'de maçlar ertelendi
Ege'de maçlar ertelendi

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Süper Lig’de Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak" denildi.İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi

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