1. Lig maçına koronavirüs engeli: Mücadele ertelendi

TFF 1 Lig'in 8. haftasında 30 Ekim Cuma günü oynanması gereken Tuzlaspor-Altay karşılaşması, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunu internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vefa Stadı'nda 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da başlaması gereken müsabaka başka bir tarihte oynanacak.

Altay, 24 Ekim Cumartesi günü 24 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Altay'ın 7. haftadaki Giresunspor karşılaşması da ertelenmişti.

Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli: 34 kişi pozitif çıktı Siyah-beyazlı kulüpten toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı kaydedildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır. Gelinen noktada A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun sonuçları pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Teknik Direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışına, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda 1’inci Lig’in 7’nci haftasında oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.



