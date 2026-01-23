1. Lig'den Belçika Ligi'ne transfer oldu

Çorum FK oyuncusu Kadir Seven kariyerini Belçika'da sürdürecek.
Çorum FK'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e imza attı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kadir Seven'in Zulte Waregem'e transferi konusunda iki kulübün anlaştığı duyuruldu.
Açıklamada, Çorum FK'ye verdiği emekler için genç savunma oyuncusuna teşekkür edildi.
