Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
1. Lig'den Belçika Ligi'ne transfer oldu

1. Lig'den Belçika Ligi'ne transfer oldu

11:1423/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Çorum FK oyuncusu Kadir Seven kariyerini Belçika'da sürdürecek.
Çorum FK oyuncusu Kadir Seven kariyerini Belçika'da sürdürecek.

Çorum FK'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kadir Seven'in Zulte Waregem'e transferi konusunda iki kulübün anlaştığı duyuruldu.

Açıklamada, Çorum FK'ye verdiği emekler için genç savunma oyuncusuna teşekkür edildi.



#Trendyol 1. Lig
#Kadir Seven
#Çorum FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oyanacak? İşte 23 Ocak maç programı