2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Tek Erkekler'de (Sınıf 4) mücadele eden Abdullah Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye, ilk altın madalyasını elde etti. Masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim’i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu olan Öztürk, bu başarısıyla para halterci Nazmiye Muratlı’dan sonra üst üste paralimpik oyunları şampiyonu alan 2. sporcu olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.