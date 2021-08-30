Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında ilk altın madalya Abdullah Öztürkten
SALON SPORLARI

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim’i 3-1 yenerek üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyonu oldu.

Haber Merkezi İHA
2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında ilk altın madalya Abdullah Öztürkten
Abdullah Öztürk Tokyo'da altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Tek Erkekler'de (Sınıf 4) mücadele eden Abdullah Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye, ilk altın madalyasını elde etti. Masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim’i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

  • Üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu olan Öztürk, bu başarısıyla para halterci Nazmiye Muratlı’dan sonra üst üste paralimpik oyunları şampiyonu alan 2. sporcu olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.