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Spor

2023 Ballon d'Or adayları belli oldu

Futbolun en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları belli oldu.Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez listede yer almadı.

10:50 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Messi - Mbappe

Messi - Mbappe

Futbolun en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları belli oldu. Yıldız isim Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez listede yer almadı.


Listede eski Fenerbahçeli Kim Min Jae, 30 kişilik listede yer alıyor.


Ballon d'Or ödülleri 30 Ekim'de Paris'te verilecek.


30 kişilik aday listesi şöyle:

Min-jae, Gvardiol, Musiala, Onana, Benzema, Salah, Saka, De Bruyne, Bellingham, Kolo Muani, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Kvaratskhelia, Ruben Dias, Barella, Haaland, Bounou, Odegaard, Julian Alvarez, ilkay Gündoğan, Vinicius Jr., Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Griezmann, Lewandowski, Modric, Mbappe, Osimhen, Harry Kane






#Ballon d'Or
#Cristiano Ronaldo
#Kim Min-Jae
#Lionel Messi
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