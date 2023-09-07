2023 Ballon d'Or adayları belli oldu

Messi - Mbappe
Futbolun en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları belli oldu. Yıldız isim Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez listede yer almadı.
Listede eski Fenerbahçeli Kim Min Jae, 30 kişilik listede yer alıyor.
Ballon d'Or ödülleri 30 Ekim'de Paris'te verilecek.
Min-jae, Gvardiol, Musiala, Onana, Benzema, Salah, Saka, De Bruyne, Bellingham, Kolo Muani, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Kvaratskhelia, Ruben Dias, Barella, Haaland, Bounou, Odegaard, Julian Alvarez, ilkay Gündoğan, Vinicius Jr., Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Griezmann, Lewandowski, Modric, Mbappe, Osimhen, Harry Kane