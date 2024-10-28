2024 Golden Boy kazananı belli oldu: Arda Güler aday gösterilmişti

İspanyol basını Marca'da yer alan haberlere göre, 2024 Ballon d’Or ödülünü kazanan futbolcu belli oldu. Real Madrid forması giyen Vinicius Jr'un kazandığı iddia edilse de Ballon d'Or sıralaması sızdırıldı. İşte 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi...