2024 Golden Boy kazananı belli oldu: Arda Güler aday gösterilmişti

Arda Güler ikinci sırada yer aldı.
Avrupa'da 21 yaş altı en iyi genç oyuncusunun belirlendiği 2024 Golden Boy ödülünü kazanan futbolcu belli oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler'in yer aldığı ilk 5'te sıralama şu şekilde...
Avrupa'da 21 yaş altının en iyi genç oyuncusu belirlendi.
2024 Golden Boy ödülünü Barcelona forması giyen İspanyol kanat oyuncusu Lamine Yamal aldı.
Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler, ikinci sırada yer aldı.
İşte ilk beş şu şekilde sıralandı:
2023 Golden Boy ödülünü İngiliz futbolcu Jude Bellingham kazanmıştı.
#2024 Golden Boy
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#Lamine Yamal