22 milyar TL'lik derbi

31/10/2025, Cuma
IHA
Rafa Silva ile Mert Müldür'ün mücadelesi
Rafa Silva ile Mert Müldür'ün mücadelesi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 22 milyar 430 milyon TL. Maçta forma giymesi durumunda sahanın en değerli oyuncusu Jhon Duran olacak.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 291.80 milyon euroluk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 167.80 milyon euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 22 milyar 430 milyon TL.


En değerliler Jhon Duran ve Orkun Kökçü

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran derbide görev alması durumunda 35 milyon euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Duran’ın oynamaması durumunda ise Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, 28 milyon euro ile bu alanda zirvede yer alacak.


Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ile Youssef En-Nesyri’nin 24’er milyon euro piyasa değeri bulunurken; Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Jota Silva da 15’er milyon euro ile siyah-beyazlıların en değerli futbolcuları arasında yer alıyor.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
