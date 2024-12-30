37’lik delikanlı Dries Mertens

Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, performansıyla takımın efsane isimleri arasına girdi.
Napoli tarihine geçtikten sonra Galatasaray’a tranfer olan Belçikalı yıldız, 2 sezondur sergilediği üst düzey performansla dikkatleri üzerine çekti. 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde takımını taşımaya devam ediyor. Galatasaray adına en çok koşan, en çok mücadele eden isimlerden biri olan Mertens, genç oyunculara taş çıkarttı. Belçikalı yıldız, bu sezon 25 maçta forma giyerken 5 gol ve 9 asistle oynadı. Tecrübeli 10 numara, UEFA Avrupa Ligi’nde asist krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Mertens, Süper Lig’de ise 4 gol ve 5 asistlik performansla bu alanda da takımını üst sıralara taşıdı.
YENİ KONTRAT KONUŞULUYOR
Mertens’in mevcut kontratı sezon sonunda bitiyor. Teknik direktör Okan Buruk, mayıs ayında 38 yaşına girecek olan Belçikalı futolcunun 1 yıl daha forma giyebileceği konusunda yönetime rapor verdi. Mertens de ailesinin istekleri doğrultusunda karar verecek.
Van Dijk iddiası
- Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tuttomercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve kış transfer döneminde bitirmek için uğraştığı yazıldı.