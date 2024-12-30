37’lik delikanlı Dries Mertens

Napoli tarihine geçtikten sonra Galatasaray’a tranfer olan Belçikalı yıldız, 2 sezondur sergilediği üst düzey performansla dikkatleri üzerine çekti. 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde takımını taşımaya devam ediyor. Galatasaray adına en çok koşan, en çok mücadele eden isimlerden biri olan Mertens, genç oyunculara taş çıkarttı. Belçikalı yıldız, bu sezon 25 maçta forma giyerken 5 gol ve 9 asistle oynadı. Tecrübeli 10 numara, UEFA Avrupa Ligi’nde asist krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Mertens, Süper Lig’de ise 4 gol ve 5 asistlik performansla bu alanda da takımını üst sıralara taşıdı.