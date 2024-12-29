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TFF'den Serdal Adalı'ya tebrik

TFF'den Serdal Adalı'ya tebrik

22:5129/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı - TFF
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı - TFF

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı.


TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.









#Türkiye Futbol Federasyonu
#Beşiktaş
#Serdal Adalı

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