TFF'den Serdal Adalı'ya tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.