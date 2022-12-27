Spor A Milli Kadın Voleybol Takımını İtalyan Santarelli çalıştıracak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İtalyan Santarelli çalıştıracak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Sırbistan’la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirildi.

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Haber Merkezi AA
A Milli Kadın Voleybol Takımını İtalyan Santarelli çalıştıracak
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (sağ) ve Daniele Santarelli (sol)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirilmiştir." denildi.

Basın toplantısı gelecek hafta

Anlaşmanın detaylarının, gelecek hafta TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Daniele Santarelli'nin katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı belirtildi.

2022'de dünya şampiyonluğu yaşadı

İtalya'nın Imoco Volley Conegliano ekibini 2017'den bu yana çalıştıran Santarelli, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-2021 sezonu), 2 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda (2019, 2022) kupa sevinci yaşadı.

Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yaptı.

  • A Milli Takım'ı 2017'den bu yana çalıştıran Giovanni Guidetti ile kasım ayında yollar ayrılmıştı.
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