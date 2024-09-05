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Spor

A Milli Takım Galler maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile yarın deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

11:26 - 5/09/2024 Perşembe
AA
A Milli Takım Galler maçına hazır
A Milli Takım Galler maçına hazır

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Sakatlığını atlatan Hakan Çalhanoğlu ilk kez takımla çalışırken, Eren Elmalı ise koşu yaptı.


Yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) için aday gösterilen Hakan Çalhanoğlu ile 21 Yaş Altı En İyi Genç Futbolcu Ödülü (Kopa Trophy) adayı Arda Güler, antrenman öncesinde birlikte poz verdi.


Isınma koşularıyla başlayıp, pas antrenmanıyla süren idman, 2 grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktiği üzerine çalışıldı.


Bugün saat 15.00'te özel uçakla Galler'e gidecek A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Çağlar Söyüncü, TSİ 22.00'de maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda basın toplantısında konuşacak.


Futbolcular, basın toplantısı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek. Galler-Türkiye karşılaşması TSİ 21.45'te oynanacak.

#Türkiye
#Galler
#UEFA Uluslar B Ligi
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