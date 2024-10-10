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A Milli Takım Karadağ maçı için Samsun'da

A Milli Takım Karadağ maçı için Samsun'da

19:0210/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Milliler son hazırlıklar öncesi stadyumda poz verdi.
Milliler son hazırlıklar öncesi stadyumda poz verdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında A Milli Futbol Takımı yarın Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar maçın oynanacağı Samsun'a geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Samsun'a geldi.


Samsun Çarşamba Havalimanı'na özel uçakla gelen kafilede yer alanlar, kendilerini bekleyen otobüse binerek karşılaşmanın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na geçti.

A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı sahada toplu fotoğraf çektirdi.

Türkiye-Karadağ müsabakası yarın saat 21.45'te başlayacak.





#Türkiye
#Uluslar Ligi
#Karadağ

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