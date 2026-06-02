A Milli Takım'a büyük güç: Türkiye'nin teknoloji devi sponsor oldu

11:582/06/2026, Salı
Milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru oldu.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Ay-yıldız sahadaysa umut vardır, mücadele vardır, gurur vardır. Ana sponsoru olmaktan onur duyduğumuz A Milli Takımı'mızı kutluyoruz. Tebrikler Bizim Çocuklar" ifadeleri kullanıldı.


ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından, "Dünya Kupası yolunda 'Bizim Çocuklar'la omuz omuza. Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıracak Milli Takımı'mıza başarılar diliyorum" paylaşımını yaptı.


2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-offlarında başarılı bir performans gösteren A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile mücadele edecek.






#Dünya Kupası
#A Milli Takım
#ASELSAN
