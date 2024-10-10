Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takımımız Karadağ maçına hazır

A Milli Takımımız Karadağ maçına hazır

12:5310/10/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
A Milli Takımımız Karadağ maçına hazır
A Milli Takımımız Karadağ maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.


Antrenmana aday kadroda yer alan tüm oyuncular katıldı.


Ay-yıldızlılar, Karadağ maçı için bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a gidecek.



#A Milli Takım
#Karadağ
#Uluslar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi