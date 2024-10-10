A Milli Takımımız Karadağ maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Karadağ ile karşılaşacak. Milliler grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir’de oynadığı İzlanda’yı ise 3-1 mağlup etti ve 4 puan liderlik koltuğunda yer alıyor. Karadağ ise İzlanda’ya 2-0, Galler’e de 2-1 yenildi ve son sırada bulunuyor.