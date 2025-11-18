A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bugün deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Maçta Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak.





E Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk 2 sıra içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Son maç öncesinde İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor. Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesinden geçiyor.





Onur mücadelesi





Grupta 2.'liği garanti olan Türkiye, bu mücadeleye puandan çok onur mücadelesi olarak bakıyor. Konya'da oynanan ilk maçta İspanya'ya 6-0 gibi tarihi bir farkla yenilen millilerimiz, bugün deplasmandaki karşılaşmaya farklı bir motivasyonla çıkacak. Futbolcularımızın maç öncesi "Bu bizim için rövanş değil bir onur mücadelesi", "Türk ruhunu sahaya yansıtıp ilk maçta üzdüğümüz milletimizi sevindirmeliyiz" konuşmalarıyla birbirlerine motive ettikleri öğrenildi.









6 oyuncumuz kadroda yok





A Milli Futbol Takımımız, İspanya karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Cezalı İsmail Yüksek'in yanı sıra sakat oyuncular forma giyemeyecek. Hakan Çalhanoğlu'nun ardından dün de 4 oyuncumuz, İspanya maçı kadrosundan çıkarıldı. Sol kasığından sakatlanan Kaan Ayhan, alt adalesinde sorun yaşayan Aral Şimşir, Sevilla kafilesine alınmadı. Ağrıları devam eden ve dün takımdan ayrı bireysel idman yapan Abdülkerim Bardakçı ile Kerem Aktürkoğlu da tıbbi değerlendirmelerinin ardından aday kadronun dışında bırakıldı. Son anda Galatasaraylı Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi.













Play-off maçları Mart'ta





ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider bitiren 12 takım doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.









İspanya ile 13. randevu





Türkiye ile İspanya bugüne kadar 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere 12 kez rakip oldu. Milliler 1 kez sahadan galip ayrılırken, 7 defa da yenildi. 4 maç ise berabere bitti. Ay-yıldızlılar rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 23 gol gördü. A Milliler, tek galibiyetini 14 Mart 1954'te istanbul'da oynanan maçta 1-0'lık skorla aldı.





Muhtemel 11'ler





İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Ruiz, Baena, Torres, Oyarzabal.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Mert, Samet, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Yusuf Sarı, Mustafa, Barış Alper.



















