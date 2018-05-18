A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların kadrosu belli oldu. Ay yıldızlıların kadrosunda Tarkan Serbest ve Ertuğrul Ersoy gibi isimler ilk kez çağrıldı.

Galatasaray'dan hiçbir futbolcu, Lucescu tarafından davet almazken Avusturya liginde forma giyen Tarkan Serbest ve Bursaspor'da forma giyen Ertuğrul Ersoy ilk kez milli takıma çağrıldı. Kayserispor'da verimli bir sezon geçiren 35 yaşındaki Umut Bulut da milli takım kadrosunda yer aldı.

Austria Wien takımında ön liberoda forma giyen Tarkan Serbest, milli takım tercihini A Milli Takımımızdan yana kullandı. 24 yaşındaki oyuncu daha önce 9 kez Avusturya U21 Milli Takımı'nda oynamıştı.

Yıldızlar neden yok?

"Ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz, A Milli Takım’ın özel maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi. Baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin’e milli takım daveti yapılmadı."

İşte A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu;