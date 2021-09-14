Spor A Milli Takımın yeni teknik direktörü yabancı olacak
FUTBOL FUTBOL

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü yabancı olacak

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları devam ediyor. Hamit Altıntop'u milli takımlar sorumlu olmasıyla birlikte kulislerde önemli bir teknik adamın ismi konuşulmaya başlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımın yeni teknik direktörü yabancı olacak
Hamit Altıntop milli takımlar sorumluluğuna getirilmişti.

TFF, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı dört karşılaşma öncesinde yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışıyor.

Federasyonun iki düşüncesi var. Birincisi dört maçı tamamlayacak yerli bir teknik adam. İkincisi ise şimdiden yabancı bir teknik adamla anlaşıp hocayı kısa ve uzun vadeli planlara dahil etmek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan spor yazarı Mehmet Ayan, TVNET 4X4Futbol programında teknik direktörün yabancı olma olasılığının çok yüksek olduğunu söyledi.

Yeni hoca Alman olabilir

  • Öte yandan milli takımlar sorumlusu olan Hamit Altıntop'un Alman teknik adam Stefan Kuntz ile anlaştığı ve federasyonun onay vermesi halinde bu ismin bu hafta açıklanacağı iddia edildi.

Stefan Kuntz'un teknik direktörlük kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine 1999'da başlayan 58 yaşındaki Kuntz, 1 Eylül 2016'dan bu yana Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Bu sürede 2017 ve 2021'de Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Sözleşmesi 31 Temmuz 2023'te sona erecek şampiyon hoca, U21 takımıyla 53 maça çıktı, 2.28 puan ortalamasına sahip.

  • 58 yaşındaki Stefan Kuntz, 1995-1996 sezonunda Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Şenol Güneş 'istifa' sorusuna cevap verdi
OYNAT 00:56
Şenol Güneş 'istifa' sorusuna cevap verdi
EURO 2020'ye puansız veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, bir basın mensubunun istifa sorusuna, 'Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz' şeklinde yanıt verdi.
Abone Ol Google News
Çocuklar için norovirüs uyarısı

Çocuklar için norovirüs uyarısı

Koronavirüsten daha kolay bulaşıyor: Belirtilerine dikkat!
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.