A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü yabancı olacak

TFF, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı dört karşılaşma öncesinde yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışıyor.

Federasyonun iki düşüncesi var. Birincisi dört maçı tamamlayacak yerli bir teknik adam. İkincisi ise şimdiden yabancı bir teknik adamla anlaşıp hocayı kısa ve uzun vadeli planlara dahil etmek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan spor yazarı Mehmet Ayan, TVNET 4X4Futbol programında teknik direktörün yabancı olma olasılığının çok yüksek olduğunu söyledi.

Yeni hoca Alman olabilir

Öte yandan milli takımlar sorumlusu olan Hamit Altıntop'un Alman teknik adam Stefan Kuntz ile anlaştığı ve federasyonun onay vermesi halinde bu ismin bu hafta açıklanacağı iddia edildi.

Stefan Kuntz'un teknik direktörlük kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine 1999'da başlayan 58 yaşındaki Kuntz, 1 Eylül 2016'dan bu yana Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Bu sürede 2017 ve 2021'de Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Sözleşmesi 31 Temmuz 2023'te sona erecek şampiyon hoca, U21 takımıyla 53 maça çıktı, 2.28 puan ortalamasına sahip.

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58 yaşındaki Stefan Kuntz, 1995-1996 sezonunda Beşiktaş'ta da forma giymişti.