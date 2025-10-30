Abdülkerim Bardakcı Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına hazırlanıyor

Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. Süper Lig maçına hazırlanıyor. Bardakcı, Trabzonspor müsabakasında oynaması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. lig maçına çıkacak.
Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden lider Galatasaray, 11. haftada 1 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılıların deneyimli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, söz konusu müsabakada oynaması halinde Galatasaray formasıyla 100. lig maçına çıkacak.
Takımdaki dördüncü sezonunu geçiren Abdülkerim, hem sarı-kırmızılıların hem de A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından oldu.
31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giydi.