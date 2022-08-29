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Abdullah Avcı: Oyundan memnun değilim

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynadığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçla ilgili görüşlerini paylaşan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyundan memnun değilim." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Abdullah Avcı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynadığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçla ilgili görüşlerini paylaşan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyundan memnun değilim." dedi.

Avcı, açıklamalarında, "Eksik çıkılan bir derbi. 11'in 5 tanesi bizimle değildi. Derbi iyi değildi. Taktiksel anlamda da iyi değildi. Pas hatalarımız fazlaydı. Galatasaray'dan daha çok koştuk ama doğru koşu değildi. Galatasaray daha net pozisyonlara girdi. İçerde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik." şeklinde konuştu.

Takımının oynadığı oyunu beğenmediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Kısır ve taktiksel olarak tatmin etmeyen maç. Futbolda bu da var. Sakatların iyileşmesini temenni ediyoruz. 24 günde 6 maça çıktı. Maçtan memnun değilim. Kazanabilirdik ama bunu yine söylememem gerekiyordu. Taraftara teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Abdullah Avcı "Transfer yapacağız. Eksikler var. Gitmeler de olacak." dedi.

Genç kaleci Muhammet Taha Tepe ile ilgili açıklama yapan Avcı, "Muhammet Taha Tepe güveni verdi. Karakteriyle vermişti, büyük bir maçta da yaptıklarıyla verdi. " ifadelerini kullandı.

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