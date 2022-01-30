Abdullah Avcı: "Bize gönül verenleri mutlu etmeliyiz"

Süper Lig’de geride kalan 23 haftada topladığı 54 puanla zirvede oturan ve en yakın rakibi Konyaspor’un maç fazlasıyla 9 puan önünde yer alan Trabzonspor’da liderlik ve puan farkının avantajı bir kenara bırakıldı. Bordo-mavililer, lige verilen aradan sonra oynanacak maçlara odaklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, lig arasından sonra yeni bir seriye başlamak için futbolcularını sürekli uyarıyor. Deplasmanda Galatasaray’ı mağlup eden Karadeniz ekibinde keyifler yerine gelirken, deneyimli teknik adam futbolcularını rehavete kapılmamaları konusunda uyarıyor.

İki günlük izinden sonra çalışmalara yeniden başlayan bordo-mavili ekipte Hamsik ile Abdülkadir Ömür’ün iyileşmesinin sevinci yaşanırken, öncelikli hedef hafta sonu Trabzon’da oynanacak Kasımpaşa maçı. Bordo-mavili takımda artan Kovid-19 vakaları ve mevsim şartlarının getirdiği hastalıklar nedeniyle tesislerde olağan üstü hal ilan edildi. Antrenmanları basına kapatan Trabzonspor’da, personelin futbolcularla temas kurması bile yasaklandı.

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Her maç final

Futbolcularıyla bireysel ve zaman zaman da gruplar halinde toplantılar yapan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ligin önemli bir bölümünü geride bırakmalarına rağmen önlerinde zorlu maçların olduğuna dikkat çekerek, Trabzonspor’un şu anki konumunun kimseyi rehavete sürüklememesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi. Camianın kenetlenerek bütünlük içinde bu zorlu yarışta yanlarında olduğunu belirten deneyimli teknik adamın, “Bizler de bize gönül verenleri mutlu etmek zorundayız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Hem oyunumuzu geliştirip, hem de sonuç alarak her geçen hafta kazanarak ligin boyunu kısaltacağız. Ligde kolay rakip, kolay maç yok. Her rakibe saygı göstererek futbolun gereğini yapacağız” dediği öğrenildi.

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