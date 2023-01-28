Süper Lig'de bugün deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı maç öncesi konuşmasında sahada takım halinde bir bütün olarak hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı.





Abdullah Avcı'dan oyunculara: "Telaş yapmayın"





Teknik Direktör Avcı'nın, "Bu sayede birbirinize yardım etmeniz de pas opsiyonlarım bulmanız da çok daha kolay hale gelecek. Kondisyonunuzu maksimumda tutarak rakibe karşı üstünlük kuracaksınız" dediği kaydedildi. Oyuncularından topu ayaklarında fazla tutmamalarım isteyen Avcının, "Topu dolandırarak hızlı bir oyun sergileyip rakibi hem yoracak hem de hataya zorlayacağız, "Hızlı oynayın ama asla telaş yapmayın" ifadelerini kullandığı belirtildi. Son iki maçı kazanmalarına vurgu yapan Avcı'nın, "Bu seri devam etmeli. Biz kazanarak ilerlersek rakiplerimizi yakalayacağımızdan şüphem yok" dediği öğrenildi.





Hücumculara özel çalışma





Deneyimli çalıştırıcının, hafta boyunca yapılan idmanlarda özellikle duran top organizasyonları yaptırdığı ve forvet hattında yer alan isimlerle yakından ilgilendiği kaydedildi. Hücum oyuncularına son vuruş çalışmaları yaptıran Avcı'nın, yakaladıkları her fırsata sanki o maçtaki tek fırsatmış gibi bakmalarını ve değerlendirmelerini istediği ifade edildi. Avcı, takım olarak defansa yardım etmelerini de istedi.











