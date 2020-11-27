Abdullah Avcı Trabzonspor'un başında ikide iki yaptı

Süper lig’inin 10’ncu hafta açılış karşılaşmasında Ankaragücü, Trabzonspor’u konuk etti. Trabzonspor, karşılaşmanın 45 1’inci dakikasında Baker’in firikikten attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan taraf oldu.

Karşılaşmadan dakikalar;

16. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.

45+1. dakikada Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

48’inci dakikada Pinto’nun pasyla ceza sahası dışında topla buluşan Voca’nın şutu kaleci Uğurcan’da kaldı.

90+2’nci dakikada kullanılan köşe atışında kaleci Uğurcan boşa çıktı. Pazdan kafa ile topu boş kaleye gönderemedi.

Uzatma dakikalarında her iki takımda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Ankaragücü sahasında Trabzonspor’a 1-0 yenildi.

Lewis Baker'ın attığı gol Ankaragücü maçına damga vurdu Trabzonspor, Ankaragücü maçının 45+1. dakikasında ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu.Baker'ın golü için maçın anlatım koltuğunda oturan Ali Ferahbot, "Baker sezonun en güzel gollerinden birini attı" ifadesini kullandı.İlk yarı 34 kez pas yapan Baker, %100 pas isabeti ile oynadı. Baker, 15 Ekim 2016'dan (Vitesse formasıyla AZ Alkmaar'a) bu yana lig kariyerindeki ilk frikik golünü Ankaragücü filelerine gönderdi.İşte Lewis Baker'ın attığı gole sosyal medyada verilen tepkiler;baker n’apti oyle ya!— Sinem Ökten (@sinemokten_) November 27, 2020 Sosa atardı şimdi Baker atıyor. Böyle maçlar için böyle bir duran top ustasına sahip olmak büyük şans.— erman özgür (@ermanozgur8) November 27, 2020 Muhteşem bir frikik golü Baker’dan 👏👏— Çağdaş Sevinç (@cagdassevinc) November 27, 2020 4 - Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım @Trabzonspor.Anthony Nwakaeme 🎯🎯Lewis Baker 🎯Abdülkadir Ömür 🎯Roket. pic.twitter.com/LVeRxBR6OV— OptaCan (@OptaCan) November 27, 2020 Baker'ın attığı son frikik golü de aynı köşeye;Lewis Baker’ın AZ Alkmaar maçında Vitesse formasıyla attığı frikik golü. 15 Ekim 2016... pic.twitter.com/RZCA6EEEmA— Hünkar Mutlu (@hunkarmutlu) November 27, 2020

İlk kez üst üste kazandı

Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bordo-mavili takımın başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

Kaleyi bulan tek şut gol oldu

Trabzonspor'un maç boyunca kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan ve net bir fırsat bulamayan bordo-mavililer, Baker'ın kaleyi bulan tek şutuyla 3 puanı elde etti.

Baker'dan ilk gol

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığı Baker, bordo-mavili formayla ilk golünü attı. İlk yarının sonunda kazanılan serbest vuruşu kullanan İngiliz futbolcu, şık bir gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

Lewis Baker: "Antrenmanlarda bu tip serbest vuruşları birçok defa denemeye çalışıyorum. Kendimi öz güvenli hissediyorum." — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 27, 2020

Ankaragücü'nde kötü gidişat sürüyor