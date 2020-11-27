Abdullah Avcı Trabzonspor'un başında ikide iki yaptı

Süper lig’inin 10’ncu hafta açılış karşılaşmasında Ankaragücü, Trabzonspor’u konuk etti. Trabzonspor, karşılaşmanın 45 1’inci dakikasında Baker’in firikikten attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan taraf oldu.
Karşılaşmadan dakikalar;
16. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.
44. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.
45+1. dakikada Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.
48’inci dakikada Pinto’nun pasyla ceza sahası dışında topla buluşan Voca’nın şutu kaleci Uğurcan’da kaldı.
90+2’nci dakikada kullanılan köşe atışında kaleci Uğurcan boşa çıktı. Pazdan kafa ile topu boş kaleye gönderemedi.
- Uzatma dakikalarında her iki takımda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Ankaragücü sahasında Trabzonspor’a 1-0 yenildi.
İlk kez üst üste kazandı
Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bordo-mavili takımın başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.
Kaleyi bulan tek şut gol oldu
Trabzonspor'un maç boyunca kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan ve net bir fırsat bulamayan bordo-mavililer, Baker'ın kaleyi bulan tek şutuyla 3 puanı elde etti.
Baker'dan ilk gol
Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığı Baker, bordo-mavili formayla ilk golünü attı. İlk yarının sonunda kazanılan serbest vuruşu kullanan İngiliz futbolcu, şık bir gol atarak takımına galibiyeti getirdi.
Lewis Baker: "Antrenmanlarda bu tip serbest vuruşları birçok defa denemeye çalışıyorum. Kendimi öz güvenli hissediyorum."
Lewis Baker: "Antrenmanlarda bu tip serbest vuruşları birçok defa denemeye çalışıyorum. Kendimi öz güvenli hissediyorum."— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 27, 2020
Ankaragücü'nde kötü gidişat sürüyor
- MKE Ankaragücü, galibiyet hasretini yine dindiremedi. Ligde çıktığı 8. maçında 6. yenilgisini alan sarı-lacivertliler, yine galip gelemedi ve 2 puanla son sırada kaldı.
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