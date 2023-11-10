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Spor

Abdullah Avcı'dan çarpıcı mesajlar: "Okul bahçesinde oynamıyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı, yedikleri golle ilgili öz eleştiri yaparken daha iyi olmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, attığı gollerle maçın adamı olan Onuachu için övgü dolu ifadeler kullanırken yıldız ismin attığı ikinci golün sezonun golü olabileceğini belirtti.

22:39 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrasında çarpıcı mesajlar verdi. Kazandıkları maç sonrasında 'yorgunum' diyen başarılı teknik adam, yedikleri golle ilgili takımını eleştirdi. Trabzonspor'un daha iyi olması gerektiğini söyleyen Avcı, Onuachu'yu attığı goller ve performansı nedeniyle kutladı.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

-"Bu iş bir enerji işi. Isınmada, takımın enerjisi düşük diye bana bilgi geldi. Dört günde ne oldu? Tekrar tekrar çalışmak zorundayız"

-"Yediğimiz gol, yenilecek bir gol değil. Arkası dönük oyuncuya o pas atılmaz. Okul bahçesinde oynamıyoruz. Bu oyun sadece duygularla oynanmıyor. Akıl var. Burası Trabzonspor. Bu şehrin ne istediğini biliyorum. Çok çalışacağız. Oyuncu kalitesini yükselteceğiz."



#Trabzonspor
#Konyaspor
#Abdullah Avcı
26 dakika önce
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