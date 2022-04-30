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Spor Abdullah Avcıya sulu baskın
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Abdullah Avcı'ya sulu baskın

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluğun ilan edildiği Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunduğu sırada futbolcuların sulu baskınına uğradı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıya sulu baskın
Abdullah Avcı futbolcuların sürprizi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-22 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Kariyerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, mücadelenin ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına duygularını anlattı.

Avcı, "Ne yaşıyorum şu an itibarıyla bilmiyorum. Yarın ne hissedeceğim bilmiyorum. Geçen sene göreve geldikten sonra, sene sonunda son maç, Beşiktaş'ın şampiyonluk görüntülerine baktım, oyunculara 'Önümüzdeki sene şampiyon olacağız' demiştim" şeklinde konuştu.

Futbolcular basın toplantısını bastı

Kasket takan Trabzonsporlu oyuncular, Abdullah Avcı'nın konuştuğu sırada basın toplantısını basarak, 'Şampiyon Trabzonspor' tezahüratı yaptı.

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Şampiyon Trabzonspor'un unutulmaz 10 anı
FOTOĞRAF 11
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Şampiyon Trabzonspor'un unutulmaz 10 anı
Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Hüzün ve sevincin bir arada yaşandığı tarihi şampiyonluk unutulmaz anlara sahne oldu. Zaman zaman gözyaşı zaman zaman da büyük coşkunun yaşandığı bu hikayedeki en unutulmaz kareleri sizler için derledik.




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