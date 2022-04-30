Abdullah Avcı'ya sulu baskın

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-22 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.
Kariyerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, mücadelenin ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına duygularını anlattı.
Avcı, "Ne yaşıyorum şu an itibarıyla bilmiyorum. Yarın ne hissedeceğim bilmiyorum. Geçen sene göreve geldikten sonra, sene sonunda son maç, Beşiktaş'ın şampiyonluk görüntülerine baktım, oyunculara 'Önümüzdeki sene şampiyon olacağız' demiştim" şeklinde konuştu.
Futbolcular basın toplantısını bastı
Kasket takan Trabzonsporlu oyuncular, Abdullah Avcı'nın konuştuğu sırada basın toplantısını basarak, 'Şampiyon Trabzonspor' tezahüratı yaptı.