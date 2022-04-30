Abdullah Avcı'ya sulu baskın

Şampiyon Trabzonspor'un unutulmaz 10 anı

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Hüzün ve sevincin bir arada yaşandığı tarihi şampiyonluk unutulmaz anlara sahne oldu. Zaman zaman gözyaşı zaman zaman da büyük coşkunun yaşandığı bu hikayedeki en unutulmaz kareleri sizler için derledik.