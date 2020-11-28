​Abdurrahim Albayrak, Diagne'nin bonservis miktarını açıkladı

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan, 52. dakika ile 79. dakikada Diagne ve 87. dakikada Taylan kaydetti.
Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşmada hat-trick yapan Diagne için de övgü dolu ifadelerde bulundu.
- Diagne 15 milyon euro
- Rizespor maçında 3 gol atarak yıldızlaşan Diagne hakkında konuşan Albayrak, oyuncunun bonservis miktarının arttığını söyledi. Abdurrahim Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon euro oldu. Zaten oyuncuyu isteyenler de vardı. 15 milyon euroyu veren Diagne'yi alır" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak: "Diagne bugün 15 milyon euro oldu. İsteyenler de vardı. 15 milyon euro veren alır." pic.twitter.com/hmywlz9NRo
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak: "Diagne bugün 15 milyon euro oldu. İsteyenler de vardı. 15 milyon euro veren alır." pic.twitter.com/hmywlz9NRo— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 28, 2020
Yorum