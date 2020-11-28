​Abdurrahim Albayrak, Diagne'nin bonservis miktarını açıkladı

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan, 52. dakika ile 79. dakikada Diagne ve 87. dakikada Taylan kaydetti.

Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşmada hat-trick yapan Diagne için de övgü dolu ifadelerde bulundu.

Diagne 15 milyon euro

Rizespor maçında 3 gol atarak yıldızlaşan Diagne hakkında konuşan Albayrak, oyuncunun bonservis miktarının arttığını söyledi. Abdurrahim Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon euro oldu. Zaten oyuncuyu isteyenler de vardı. 15 milyon euroyu veren Diagne'yi alır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Rize deplasmanında farklı kazandı Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan, 52. dakika ile 79. dakikada Diagne ve 87. dakikada Taylan kaydetti. Ayrıca karşılaşmanın 77. dakikasında Çaykur Rizespor'da Boldrin ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 20’ye yükseltti. Rizespor ise 12 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Hatayspor’u konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Fatih Karagümrük’ün misafiri olacak.Oğulcan Çağlayan eski takımına karşı ilk 11'deGalatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı. Oğulcan Çağlayan, yeşil-mavili ekip ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.Çaykur Rizespor'da tek değişiklikÇaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjephan Tomas, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre yeşil-mavili ekipte tek oyuncu değişikliği ile takımını sahaya sürdü. Yeşil-mavililerde Onur Bulut'un yerine maçta Samudio görev aldı. Rize ekibinde, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta Hatay deplasmanında yedek başlayan golcü oyuncu Remy ile sakatlığı nedeniyle iki haftadır oynamayan Fernando, yedek kulübesinde yer aldı.

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak: "Diagne bugün 15 milyon euro oldu. İsteyenler de vardı. 15 milyon euro veren alır." pic.twitter.com/hmywlz9NRo — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 28, 2020



