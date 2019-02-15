Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi Aboubakar Kamara şoku yaşanıyor. Golcü futbolcu, 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesi sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Hafta içi yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu ayağı şişen ve sonraki gün dinlendirilen Kamara, maç öncesi yapılan son kontrollerin ardından teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldı.

Sarı-siyahlılarda geçen hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Bifouma'nın ardından Kamara'nın da sakatlanması moralleri bozdu.