SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Aboubakar Kamara, bugün oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi IHA
Dvre arasında transfer edilen Aboubakar Karama, Süper Lig'de 28 dakika süre aldı.

Dvre arasında transfer edilen Aboubakar Karama, Süper Lig'de 28 dakika süre aldı.

Fotoğraf: Abdullah Coşkun / AA

Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi Aboubakar Kamara şoku yaşanıyor. Golcü futbolcu, 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesi sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Hafta içi yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu ayağı şişen ve sonraki gün dinlendirilen Kamara, maç öncesi yapılan son kontrollerin ardından teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldı.

Sarı-siyahlılarda geçen hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Bifouma'nın ardından Kamara'nın da sakatlanması moralleri bozdu.

  • Aboubakar Kamara devre arasında Fulham takımından kiralık olarak transfer edilmişti.

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