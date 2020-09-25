Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta: İmzayı attı

Porto ile sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan Kamerunlu golcü Aboubakar, Beşiktaş'a geri döndü.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve detaylı sağlık taramasından geçirilen 28 yaşındaki futbolcu için yapılan kontrollerde herhangi bir probleme rastlanmadığı öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Aboubakar'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboaubakar, siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 19 gol kaydetmişti.

00:59 dk 24 Eylül 2020 AA Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcuyu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Kamerunlu futbolcu, 'Bırakmam Seni' yazan tişörtüyle objektiflere poz verirken, bindiği aracın camından kartal işareti de yaptı. Aboubakar'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.