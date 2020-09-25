TRANSFER

Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta: İmzayı attı

Beşiktaş Kulübü, yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından Vincent Aboubakar ile resmi sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olmuştu.

Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olmuştu.

Porto ile sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan Kamerunlu golcü Aboubakar, Beşiktaş'a geri döndü.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve detaylı sağlık taramasından geçirilen 28 yaşındaki futbolcu için yapılan kontrollerde herhangi bir probleme rastlanmadığı öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Aboubakar'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

  • 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboaubakar, siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 19 gol kaydetmişti.

Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi
AA

Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcuyu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Kamerunlu futbolcu, 'Bırakmam Seni' yazan tişörtüyle objektiflere poz verirken, bindiği aracın camından kartal işareti de yaptı. Aboubakar'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.


Gündem olan Aboubakar yorumu: Ben olsam kapıdan sokmam
Gündem olan Aboubakar yorumu: Ben olsam kapıdan sokmam

Porto ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'la anlaşan Kamerunlu futbolcu Aboubakar, sağlık kontrollerinde herhangi bir problem olmaması durumunda siyah-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalayacak.TRT Spor yorumcusu Cem Dizdar, Beşiktaş'ın Aboubakar transferi için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu."Üstümü başımı parçalayacağım artık"Sürekli aynı isimlerin transfer gündemine gelmesine tepki gösteren Dizdar, şöyle konuştu;"Ben olsam Aboubakar'ı kapıdan içeri sokmam. 2 senede kaç maç oynamış. Resmen hatıra satın alıyorsun. Sürekli transferde aynı isimler üzerinde döngü yaşıyoruz. Umut var, Güven var, Larin var. Elinde varlığın var. Sen kendi çocuğuna yatırım yapsana. Üstümü başımı parçalayacağım artık."Video: Aboubakar'dan Ibrahimovic golü

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