Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan açıklaması: "Allah'ın bize hediyesi"

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, prensip anlaşmasına vardığı Ozan Tufan'ın transferi hakkında konuştu. Ilıcalı, 27 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı.
Kulüp televizyonuna konuşan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:
"Hayran olduğum oyunculardan bir tanesi"
- "Ozan, Hull City’e artık çok çok yakın. Bence olağanüstü bir futbolcu. Kendisi 27 yaşında ve 60 kereden fazla milli formayı giymiş bir isim. Yıllardır Fenerbahçe’de ve benim de hayran olduğum oyunculardan biriydi. Bence Ozan Tufan’ın burada oynayacak olması Allah'ın bize bir hediyesi."
"Transferin Fenerbahçe kısmı biraz zordu"
- "Onu ikna edebildiğimiz için çok mutluyum, bizim için karar vermek çok zor olmadı ama transferin Fenerbahçe kısmı biraz zorlayıcıydı. Çünkü Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinin futbolcusunu transfer ediyorsunuz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a teşekkür ederim. Desteklerini bu transferde bizden esirgemedi. Türkiye’nin en kaliteli oyuncularından biri aramıza katılıyor."